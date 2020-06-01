Киев, , 13:39 — REGNUM В субботу, 30 мая, в Киеве впервые с 1891 года выпало 29,5 мм осадков, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского 1 июня на странице в социальной сети Facebook.

По словам метеорологов, максимальные осадки в этот день зафиксированы 30 мая 1941 года, когда выпало на 10,2 мм меньше.

«Дождевой май начал ликвидировать нехватку осадков, которая продолжалась в столице с июня прошлого года», — прокомментировали в обсерватории.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве затопило ряд улиц, особенно сильно пострадал район станции метро Черниговская.

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