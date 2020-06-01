Актанышский район, Татария, , 14:50 — REGNUM В Татарии в убийстве малолетнего подозревают местного жителя, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ. Установлено, что ночью 30 мая текущего года в селе Актаныш не пришел домой шестилетний мальчик, его одежду обнаружили позже на берегу пруда. В республиканском СКР возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Задержан подозреваемый в убийстве ребенка — 23-летний знакомый мальчика, с которым он уехал кататься на велосипедах. Выяснилось, что ранее привлекавшийся к уголовной ответственности молодой мужчина состоял на учете у врача-психиатра. Он признал причастность к совершению преступления и показал место, где спрятал тело ребенка. Предварительно, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после катания на велосипедах, решил искупаться в пруду и принудил ребенка залезть в воду. Во время купания злоумышленник утопил мальчика, а после спрятал тело в траве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Альметьевске 19 мая в квартире одного из домов обнаружено тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде удушения. Также обнаружено тело его 38-летней матери, которая, предположительно, покончила с собой. Их обнаружил пришедший домой отец мальчика, дверь была закрыта изнутри.

Читайте также: В Татарии возбудили уголовное дело по факту убийства восьмилетнего мальчика