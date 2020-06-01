Завьяловский район, Алтайский край, , 13:25 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю сообщило некоторые подробности трагедии, произошедшей с подростками, утонувшими в реке Кулунда. По данным следствия, на берегу мальчики обнаружили лодку и решили покататься. Но когда двое детей четырёх и пяти лет сели в судно, подул сильный ветер и его стало относить от берега. Испугавшись, дети спрыгнули в воду, хотя плавать они не умели.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла накануне, 30 мая, близ села Овечкино в Завьяловском районе. Дети играли у воды без присмотра взрослых. Выплыть удалось только одному ребёнку, который и рассказал о случившемся взрослым.

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