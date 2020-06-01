Миннеаполис, США, , 13:26 — REGNUM Богдан Вечирко, водитель грузовика, который въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе, может быть выходцем с Украины, сообщило 1 июня издание Strana.ua.

По предварительным данным, Вечирко 35 лет, он живёт в городе Отсиго и работает на грузовую компанию Kenan Advantage. По данным сайта для эмиграции в США Vinograd. us, задержанный родом из Винницкой области.

Сотрудники Strana.ua обнаружили страницу Вечирко в социальной сети Facebook. В данный момент все записи на ней удалены, но журналистам удалось получить фотографии, из которых следует, что задержанный водитель мог служить в ВСУ и даже принимать участие в гражданской войне в Донбассе. В списке его друзей фигурирует множество украинских десантников из Винницы и Житомира.

Напомним, Вечирко каким-то образом заехал на грузовике на закрытый мост, где находились тысячи американцев, протестующих против убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Грузовик на полной скорости въехал в толпу, но по счастливой случайности никто не пострадал. Протестующие остановили машину, достали водителя из кабины и избили, но его спасла полиция. В данный момент Вечирко арестован и уже согласился сотрудничать со следствием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее убийство афроамериканца Джорджа Флойда вызвало массовые акции протеста, как в США, так и во всём мире.

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