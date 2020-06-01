Томск, , 13:15 — REGNUM За прошедшую неделю от действий мошенников пострадал 51 житель Томской области. Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в администрации региона, общий материальный ущерб превысил 3,7 млн рублей.

По данным правоохранителей, злоумышленники похищали деньги с банковских карт при покупке или продаже товаров в интернете. Власти призывают жителей региона избегать необдуманных финансовых операций, а также тщательно проверять электронные адреса.

Также томичам напомнили, что банки и другие кредитно-финансовые организации никогда не будут спрашивать банковские реквизиты, пароли из СМС, любые другие коды и личные данные.

Ежедневно в Томской области регистрируется по пять-шесть мошеннических преступлений. Большая часть совершается с применением дистанционных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Еманжелинске Челябинской области задержали мужчину, который подозревается в крупном мошенничестве, совершённом в Оренбурге.

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