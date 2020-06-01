Самара, , 13:01 — REGNUM Инфекционный эпидидимит выявили у двух баранов в Самарской области. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, наличие этого инфекционного заболевания выявили у баранов в селе Благодатовка Большечерниговского района.

Сейчас специалисты устанавливают на этой территории карантин и проводят мероприятия недопущению распространения данного заболевания.

Отмечается, что инфекционный эпидидимит баранов является инфекционной болезнью, в результате которой у овец идут воспалительные процессы в семенниках и их придатках. В результате у баранов снижается воспроизводительная функция, а у овцематок это приводит к абортами, либо рождению нежизнеспособных ягнят, а также к бесплодию.

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