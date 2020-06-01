Чита, , 12:55 — REGNUM Резкоконтинентальный климат демонстрирует Забайкальский край. После непродолжительного тепла в регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с заморозками. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные гидрометцентра о погоде в июне, 2 и 3 июня местами по территории Забайкальского края ожидаются заморозки до — 5 °C в воздухе и на поверхности почвы.

«В дневное время усиление ветра может составить до 21 метра в секунду. Будьте осторожны! Пренебрежение правилами безопасности может повлечь тяжелые последствия», — предупреждает спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за малоснежной зимы пожароопасный сезон в Забайкальском крае начался очень рано, местным властям даже пришлось объявлять режим ЧС из-за лесных пожаров.