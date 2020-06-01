Ленинский район, Крым, , 12:49 — REGNUM В Крыму проверяют семью пропавшей в Ленинском районе шестилетней девочки в части исполнения обязанностей по воспитанию ребёнка. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«Организована проверка органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка осуществлению надлежащего контроля за указанной семьей. Также будет дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка», — уточнили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, в поисках пропавшего ребёнка принимают участие 103 человека и 23 единицы техники, из них от МЧС 43 человека и 10 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинском районе Крыма пропала шестилетняя девочка. По предварительным данным, она вместе со своим отцом и его другом отправились на рыбалку. Взрослые оставили ребёнка без присмотра, пока распивали спиртные напитки, в результате девочка пропала. Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин направил в Крым криминалистов центрального аппарата СК для помощи местным правоохранителям.

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