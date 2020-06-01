Барнаул, , 12:46 — REGNUM Начало лета на Алтае ознаменовалось предупреждением спасателей: в период со 2 по 6 июня 2020 года на большей части территории Алтайского края ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами по западу сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Помимо этого синоптики не исключают, что жаркую погоду (температура воздуха будет доходить до +25 °C) может испортить ветер, порывы которого могут достигнуть до 18 м/с, в отдельных районах региона прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по-летнему жарко в алтайском крае было весь апрель, а метровые сам сугробы растаяли ещё до марта. Такую аномалию учёные связывают с озонными изменениями.

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