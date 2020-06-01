Вашингтон, , 12:48 — REGNUM За время происходящих в последние дни в США уличных беспорядков арестованы около четырех тысяч человек, передает СNN.

По данным журналистов, это цифра по всей стране, она увеличивается с 26 мая — времени, когда начались уличные протесты в связи со смертью Джорджа Флойда.

Ранее стало известно, что в столице американского штата Джорджия городе Атланта уволены сотрудника полиции. Такие меры в отношении стражей порядка были приняты за излишнюю жестокость по отношению к студентам-афроамериканцам.