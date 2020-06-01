Пенза, , 12:37 — REGNUM Прокуратура Железнодорожного района в Пензе проверит информацию о драке учащихся одной из школ, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В интернете появилась видеозапись драки подростков в областном центре. В связи с этим прокуроры проверят деятельность органов системы профилактики. Будет дана правовая оценка исполнению должностными лицами школы требования законодательства об охране жизни и здоровья учеников, о предупреждении безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года драка между учениками школы №116 в Тбилиси закончилась госпитализацией одного из них.

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