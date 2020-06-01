Дамаск, , 12:35 — REGNUM Вооруженные силы Сирии «нейтрализовали» по меньшей мере двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Сирии. Об этом 1 июня сообщается в заявлении министерства обороны страны на странице в Twitter.

«Попытка проникновения террористов в зону проведения операции «Источник мира» была предотвращена. Наши героические бойцы нейтрализовали еще двух террористов», — говорится в заявлении.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии в 2016 году для борьбы с курдскими повстанцами, проживающими в непосредственной близости от турецкой границы.