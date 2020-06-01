Оренбург, , 12:32 — REGNUM В Оренбурге днем 1 июня возник пожар в административном здании бизнес-центра «Инвертор», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Очаг возгорания находился на третьем этаже. Эвакуировали 15 человек.

На ликвидацию открытого горения ушло примерно четверть часа. В целом на ликвидацию пожара потребовалась чуть более 30 минут. Площадь пожара составила три квадратных метра.

В тушении задействовали 39 человек и 15 спецмашин. Причина пожара устанавливается.