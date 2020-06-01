Ярославль, , 12:24 — REGNUM Кировский районный суд Ярославля ограничился предупреждением по первому делу о нарушении масочного режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Молоток судьи Pixabay.com

Ярославец был остановлен сотрудниками транспортной полиции на вокзале Ярославль Главный. На него был составлен административный протокол. Дело об административном правонарушении состоялось в отсутствии гражданина, который признал факт нарушения.

Суд признал ярославца виновным в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности. Статья КоАП предполагает штраф в размере до 30 тыс рублей или предупреждение. Последнюю меру и определил в качестве наказания районный суд.

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