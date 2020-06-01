Йошкар-Ола, , 12:14 — REGNUM В Марий Эл по факту обнаружения тела 30-летней женщины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

По версии следствия, 28 мая в Йошкар-Оле женщина пришла к своей подруге, с сожителем которой у неё завязался конфликт. Затем произошла драка, в подъезде дома мужчина нанес гостье удар ножом в грудь, она смогла выйти на улицу, где и скончалась от полученного ранения. У женщины осталось пятеро детей, младшем из которых девять месяцев.

37-летний подозреваемый в кратчайшие сроки был задержан.

В настоящее время он заключен под стражу. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Сакмарском районе Оренбургской области было совершено убийство многодетной матери. Тело женщины обнаружено 5 декабря в частном доме. Задержанный супруг признался, что во время конфликта избил жену и задушил ее кофтой. Супруги воспитывали четырёх детей, двое из них — совместные.

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