Шушенский р-н, , 12:06 — REGNUM В Шушенском районе Красноярского края в ходе поисковых мероприятий обнаружили тело 12-летней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело было возбуждено 30 мая 2020 года по факту безвестного исчезновения 12-летней девочки, проживавшей в одной из деревень Шушенского района. Тело ребёнка с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около трех метров.

По предварительной версии следствия, вечером 30 мая 12-летняя девочка и её десятилетняя сестра пошли встречать коров. Младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. Через некоторое время родители начали поиски.

Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае установлена личность матери, подозреваемой в убийстве младенца.

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