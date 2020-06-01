Ижевск, , 11:57 — REGNUM В Удмуртии в суд направлено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия») с утвержденным обвинительным заключением в отношении бывшей сотрудницы бывшего помощника оперативного дежурного дежурной части управления МВД России по Ижевску. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, с января 2018 по февраль 2020 года обвиняемая регулярно подучала взятки от представителя компании в сфере ритуальных услуг за предоставление данных о местах обнаружения в Ижевске тел умерших граждан, раскрывала их личные данные, а также информацию об их родственниках. Общая сумма полученных за такие действия взяток составила 76 тыс. рублей.

Уточняется, что санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий») в отношении должностных лиц из числа руководящего состава межмуниципального отдела МВД России «Ковылкинский».

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