Ташкент, , 11:47 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля Lacetti с грузовиком MAN в Бухарской области Узбекистана, сообщили 1 июня в Следственном департаменте МВД республики.

Авария произошла 31 мая на автодороге Гузар — Бейнеу в Газли Жондорском районе Бухарской области. В результате столкновения скончались водитель и пассажир автомобиля Lacetti.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. «а», ч. 3, ст. 266 УК Узбекистана («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы»).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Бухарской области погибли два человека в результате опрокидывания прицепа трактора. Оба пассажира находились внутри прицепа во время опрокидывания.

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