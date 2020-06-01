Хабаровск, , 11:49 — REGNUM В Аяно-Майском районе Хабаровского края из-за разлива реки Мая затоплен поселок Нелькан. Власти приняли решение о введении режима ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: В Якутии угрозы затопления населённых пунктов нет — МЧС

Сейчас вода находится на уровне 574 см. Затоплены 22 приусадебных участка и один жилой дом. К ликвидации последствий паводка привлечены 10 единиц техники, 32 человека. По данным гидрологов, уровень воды может достигнуть 600 см, а опасные явления начинаются с отметки в 620 см. В школе посёлка Нелькан развернут ПВР на случай, если понадобится переселить туда людей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС в Якутии нет угрозы затопления поселений.