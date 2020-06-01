Уфа, , 11:24 — REGNUM Два мотоциклиста получили травмы во время дорожных аварий в Башкирии. Об этом 1 июня сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его информации, вечером 31 мая на автотрассе Уфа — Оренбург. На 26 км на перекрестке столкнулись автомобиль столкнулись ВАЗ-2114 за рулем, которого сидел житель Уфы 32-х лет и мотоцикл, которым управлял мужчина 28-и лет. В этой аварии пострадал мотоциклист, который не имел прав управления автотранспортным средством. Кроме этого, мотоцикл не был зарегистрирован.

Вторая авария произошла тоже вечером 31 мая на автотрассе Уфа-Белорецк. На 9 км мотоцикл «Урал» без бокового прицепа, которым управлял мужчина 20-и лет, опрокинулся на дороге. Мотоциклист также не имел прав, его транспортное средство также не было зарегистрировано. Мужчину с травмами доставили в больницу.

В настоящее время стражи порядка устанавливают обстоятельства этих двух ДТП.

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