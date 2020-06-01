Муйский район, Бурятия, , 10:46 — REGNUM В Муйском районе Бурятии правоохранители задержали 37-летнего мужчину, которого обвиняют в покушении на убийство подростка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, потерпевший 17 лет был доставлен в больницу с огнестрельным ранением груди и правой кисти 29 мая.

Задержанный рассказал, что в тот день он приехал на берег реки Муя, где группа подростков отмечала день рождения своего товарища. Мужчина присоединился к компании, однако к вечеру поссорился с одним из них. Ссора переросла в потасовку, после которой мужчина поехал за подмогой.

Вернувшись с двумя приятелями, обвиняемый вновь начал выяснять отношения. В ходе потасовки мужчина укрылся в машине. Один из подростков подошёл, попросив уехать и оставить компанию в покое.

«Вместо этого злоумышленник схватил находившееся в автомобиле ружье, которое нацелил в несовершеннолетнего. Молодой человек попытался рукой отвести дуло от своей груди. В этот момент злоумышленник выстрелил и ранил потерпевшего. Также часть дробового заряда попала в предплечье находившегося неподалеку приятеля обвиняемого, который приехал с ним на помощь», — отметили в СКР.

После этого мужчина скрылся на машине, позже выкинув ружьё в реку. Впрочем, после задержания обвиняемый признал свою вину, и указал место, куда он бросил орудие преступления. Раненый подросток выжил благодаря вмешательству медиков.

Читайте также: Подростка в Бурятии сбили и дважды переехали на машине