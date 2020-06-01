Ярославль, , 10:38 — REGNUM В Ярославской области коронавирус выявлен еще у 78 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России. За весь период пандемии в Ярославской области зарегистрировано 3210 случаев коронавирусной инфекции.

Инфографика ИЦК

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки новых летальных исходов не было, количество выздоровевших также не изменилось. Нарастающим итогом в Ярославской области от коронавируса вылечились 756 человек, 14 пациентов с COVID-19 погибли.

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