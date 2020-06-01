Ленинский район, Крым, , 10:34 — REGNUM Криминалистов центрального аппарата Следственного комитета РФ направили в Крым для помощи в расследовании дела о пропаже шестилетней девочки из Ленинского района полуострова. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе СК России.

«Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин направил в Крыму криминалистов центрального аппарата для оказания практической помощи в поиске шестилетней девочки… Он поручил принять все исчерпывающие меры и разобраться в причинах случившегося, поставив ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинском районе Крыма пропала шестилетняя девочка. По предварительным данным, она вместе со своим отцом и его другом отправились на рыбалку. В ходе распития спиртных напитков взрослые оставили ребёнка без присмотра, в результате девочка пропала. Об исчезновении внучки в правоохранительные органы сообщила бабушка. На месте происшествия организован поиск пропавшей. В операции принимают участие правоохранители, волонтёры движения «Лиза Алерт», сотрудники МЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: Спасатели ищут пропавшую в Крыму дошкольницу