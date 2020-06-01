Ижевск, , 10:31 — REGNUM В Удмуртии направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Краснодара по ч.2 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным следствия, обвиняемый причастен к 15 фактам мошенничества, которые были совершены в 2019 году в отношении жителей районов республики. В большинстве случаев мужчина звонил и представлялся сотрудником службы безопасности банка, сообщая, что с банковских карт пострадавших может произойти списание средств. Далее пострадавшим предлагалось обезопасить свои накопления, подойти к ближайшему банкомату и выполнить ряд операций, после чего деньги списывались на указанные мошенником счета. Общий ущерб составил 304 тыс. рублей.

Мужчина был задержан в Краснодаре. При обыске у него изъяли мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты. «За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, только за сутки 28 мая по факту кражи средств с банковских карт в полицию обратились 10 жителей Удмуртии. Деньги потеряли Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула, а также Малопургинского района. Ущерб составил 1,176 млн рублей.

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