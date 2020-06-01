Заиграевский район, Бурятия, , 10:28 — REGNUM В Бурятии сотрудники поисково-спасательной службы спасли заблудившихся в лесу подростков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, сообщение о пропаже поступило от тёти одного из мальчиков вечером 30 мая.

По её словам, племянник в последний раз вышел на связь в 18 часов, сообщив, что они с другом потерялись в местности «СССР» в Заиграевском районе. После этого его телефон отключился.

На место выехали три спасателя с собакой. В качестве проводника они взяли третьего подростка, который знал, в каком направлении ушли заблудившиеся. Заехав вглубь леса, один из спасателей Егор Белявцев поехал обследовать лесные дороги на квадроцикле.

«В одном тупике тропы Белявцев обнаружил вагончик лесозаготовителей. При его обследовании в 00:30 он обнаружил потерявшихся подростков, решивших переждать ночь в строении», — отметили в агентстве.

С подозрением на переохлаждение подростки были госпитализированы. Однако после осмотра врача, их отпустили по домам.

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