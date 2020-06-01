Село Яр-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 10:23 — REGNUM На Ямале в День защиты детей 1 июня от гибели в воде были спасены два мальчика и девочка. Об этом сообщает телерадиокомпания «Вести-Ямал».

С утра 1 июня на номер 112 поступил сигнал: в селе Яр-Сале, возле стоянок моторных лодок, на озере Сор на плотах плавают дети. К моменту прибытия спасателей на место плоты понесло по течению, и дети 9, 11 и 12 лет оказались в ледяной воде.

Сотрудник «Ямалспаса» Денис Разборский, рискуя жизнью, спас школьников от гибели. На данный момент их состояние оценивается медиками как удовлетворительное, дети переданы в ведение полицейских.