Козельск, Калужская область, , 17:31 — REGNUM В Калужской области 40-летний житель Козельска обвиняется в избиении до смерти своего знакомого, сообщили 1 июня корреспонденту ИА REGNUMв калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, обвиняемый употреблял спиртное вместе со своим знакомым в гараже. Между мужчинами возник конфликт, они вышли из гаража на улицу для выяснения отношений, где обвиняемый избил потерпевшего. Мужчина от побоев скончался в больнице.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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