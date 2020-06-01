Омск, , 10:14 — REGNUM Уголовное дело по факту пожара в жилом доме возбуждено в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в следственном управлении СКР по Омской области.

Пожар произошёл вечером 30 мая в жилом доме на ул.1 Осенняя. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

По версии следствия, когда работники общества с ограниченной ответственностью заправляли газовый баллон ёмкостью 800 литров бытовым газом, произошла утечка газовоздушной смеси. Загорелся деревянный дом барачного типа на четыре квартиры.

Дом сгорел полностью. Во время пожара оказали медицинскую помощь двум детям — 2017 и 2019 годов рождения. Двое мужчин (1955 и 1980 годов рождения) во время хлопка газа получили ожоги до 50% тела. Они госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь пожара составила 300 квадратных метров.

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