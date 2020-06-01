Москва, , 10:03 — REGNUM Свыше 340 деревьев на территории столицы России за прошедшие выходные было повалено из-за сильного ветра. Об этом 1 июня рассказал представитель московских экстренных служб, его слова приводит РИА Новости.

«Зафиксировано падение более 340 деревьев», — заявил представитель и добавил, что при этом было повреждено 78 автомобилей.

Также он рассказал, что в результате обильного выпадения осадков в выходные дни в гаражном кооперативе в северо-западном московском районе Митино подтопило около 40 гаражей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Башкирии с нескольких зданий сорвало крыши из-за порывов сильного ветра.