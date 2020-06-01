Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге пожарные тушили мобильный рефрижератор, который использовался городской больницей №2 как место временного хранения тел умерших от коронавирусной инфекции или с подозрением на нее. Об этом 1 июня информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В ночь на 1 июня, около 01:54 мск на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на территории Городской многопрофильной больницы №2.

«На территории в рефрижераторе размером 2×6 и высотой 3 метра горел компрессор кондиционера на площади 3 кв. м. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, контейнер не вскрывался», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ряд городских больниц, в том числе и горбольница №2 на улице Есенина, 5 (Выборгский район Санкт-Петербурга), перепрофилированы для приема и лечения больных с внебольничной пневмонией, в том числе вызванной коронавирусной инфекцией. Городские власти закупили и поставили в больницу рефрижератор для хранения тел умерших.

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Поскольку заключения комиссии по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020−2021 гг. готовятся от нескольких недель до месяца, тела умерших до появления официального документа хранятся, в том числе, в мобильных моргах. Это помогает избежать распространения инфекции на помещения стационарных моргов.