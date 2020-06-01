Добрянка, Пермский край, , 09:51 — REGNUM В Добрянке Пермского края поздним вечером 31 мая произошло смертельное ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По факту аварии полиция проводит проверку. Согласно предварительным данным, машина двигалась с высокой скоростью, и водитель не справился с управлением. В результате, автомобиль выехал на обочину, опрокинулся и врезался в кирпичный гараж.

Водитель скончался на месте происшествия, пассажиру потребовалась медпомощь.

Известно, что ранее в отношении водителя неоднократно возбуждали административные производства за нарушение правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости.