Вашингтон, , 09:50 — REGNUM В Вашингтоне протестующие начали громить витрины магазинов недалеко от Белого дома, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что неизвестные начали громить офисные и торговые здания, жечь урны. Толпа движется в сторону от Белого дома

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки во многих крупных городах США начались из-за инцидента в Миннеаполисе, когда полицейский в присутствии массы очевидцев задушил при задержании чернокожего мужчину Джорджа Флойда, даже не пытавшегося сопротивляться. Видео произошедшего было заснято очевидцами и опубликовано в соцсетях.