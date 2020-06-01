Кострома, , 09:49 — REGNUM В Костромской области по факту гибели двух детей при пожаре возбуждено уголовное дело — сообщает СУ СК РФ по региону.

Место трагедии СУ СК РФ по Костромской области

Трагедия произошла днём 30 мая в посёлке Вохма. По данным следствия, 9-летняя девочка и 6-летний мальчик находились в доме родителей одни. Внутри частной постройки произошло возгорание.

«Открытый огонь и задымления распространились по всей площади жилища. В результате отравления продуктами горения дети скончались на месте происшествия. Частный деревянный дом полностью уничтожен», — говорится в сообщении СУ СК РФ.

По информации районной администрации, во время случившегося отец детей находился на выезде, а мать — в магазине. Женщину положили в больницу, у нее шоковое состояние.

Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, в Вохму отправился директор департамента региональной безопасности Александр Белозеров.

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