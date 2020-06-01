Вашингтон, , 09:39 — REGNUM В Вашингтоне в результате столкновений с протестующими получили ранение более 50 сотрудников секретной службы США, передает Fox News со ссылкой на высокопоставленный источник.

По его словам, в Вашингтоне для помощи сотрудникам полиции, секретной службы и министерства национальной безопасности были задействованы федеральные маршалы, сотрудники управления по борьбе с наркотиками и нацгвардия. Протестующие бросают в правоохранителей бутылки с зажигательной смесью, добавил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки во многих крупных городах США начались из-за инцидента в Миннеаполисе, когда полицейский в присутствии массы очевидцев задушил при задержании чернокожего мужчину Джорджа Флойда, даже не пытавшегося сопротивляться. Видео произошедшего было заснято очевидцами и опубликовано в соцсетях.

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