Оренбург, , 09:11 — REGNUM В Оренбургской области 21 мая на железнодорожном переезде перегона Кувандык — Дубиновка Южно-Уральской железной дороги произошла авария. Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Водитель легковой машины выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом, игнорируя запрещающий сигнал. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но из-за близкого расстояния столкновения избежать не удалось.

Человеческих жертв нет. ДТП не повлияло на движение поездов, габарит пути не нарушен.

Добавим, за четыре месяца 2020 года на ЮУЖД произошло шесть столкновений автомобилей с поездами, из них два случая — в Оренбуржье (на перегонах Сырт — Переволоцкая и Сорочинская — Гамалеевка).