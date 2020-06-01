Уфа, , 09:05 — REGNUM 14-летний подросток утонул в водоеме в Башкирии. Об этом 31 мая сообщает ИА «Башинформ».

По предварительной информации журналистов, трагедия произошла 31 мая в Стерлитамаке.

По последним данным, несовершеннолетний утонул, купаясь в не предназначенном для этого месте. Он купался вместе со своими приятелями без присмотра взрослых.

Сообщается, что сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту сотрудники следственного комитета проводят доследственную проверку.

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