Барнаул, , 08:45 — REGNUM На территории Алтайского края продолжают ежедневно выявлять десятки новых носителей коронавируса. Как сообщает сегодня, 1 июня оперативный штаб региона, только за последние сутки подтверждено 67 положительных тестов на SARS-CoV-2. Их общее число составляет уже 1915.

«В 240 случаях речь идёт о внебольничной пневмонии, в 411 — ОРВИ, в 1264 случаях наблюдается бессимптомное течение», — сказано в официальном сообщении.

Также известно, что в алтайских стационарах находятся сейчас 39 тяжелобольных пациентов, на аппарате ИВЛ — 16. Выздоровело 789 человек, за прошедшие сутки — 14 пациентов.

Количество умерших за сутки не изменилось, за весь период скончалось 22 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае абсолютным лидером по выявленным носителям коронавируса стал Барнаул. На 31 мая общее число положительных тестов в крае составляло 1848. Только за сутки 30 мая SARS-CoV-2 подтвердился в 69 случаях.

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