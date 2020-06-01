Львов, Украина, , 08:41 — REGNUM Во Львове три человека пострадали из-за обрушения ветхих перил балкона, сообщила горячая линия города Львова 31 мая на странице в социальной сети Facebook.

«На ул. Литвиненко, 13 три человека выпали с балкона второго этажа из-за обрушения перил», — сказано в сообщении.

Двух пострадавших мужчин и одну женщину в возрасте 32−38 лет госпитализировали с многочисленными ушибами и переломами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове произошло ДТП с участием машины патрульной полиции. Два человека погибли, трое полицейских, находившиеся в машине, получили травмы.

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