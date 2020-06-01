Самара, , 08:36 — REGNUM Девочка утонула в реке в Самарской области. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия произошла днем 31 мая. Несовершеннолетняя девочка 2008 года рождения утонула в реке Чапаевка около села Колывань.

Спасатели обнаружили ее тело на глубине двух метров в семи метрах от берега.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 30 мая в регионе утонули два мальчика.

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