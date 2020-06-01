Москва, 1 июня 2020, 08:34 — REGNUM В России в последний день лета было ликвидировано 45 лесных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
В ведомстве уточнили, что огонь прошёлся по площади более 3,7 тыс. га.
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Также с возгораниями лесов спасатели боролись в Карелии, Башкирии, Бурятии, Якутии, в Ханты-Мансийском автономном округе, Алтайском, Красноярском, Приморском и Хабаровском, Камчатском краях.
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Самые крупные лесные пожары бушуют в Иркутской области на площади свыше 2,7 тыс. га.
На тушении задействовано 910 человек, 189 единиц техники, семь воздушных судов.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 31 мая в Забайкальском крае нет ни одного пожара, который бы действовал на территории лесного фонда.