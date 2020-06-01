Уфа, , 08:34 — REGNUM В Башкирии у нескольких зданий сорвало крыши из-за порывов сильного ветра. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, инциденты произошли в трех населенных пунктах Чекмагушевского района в темное время суток 31 мая.

Частично сорвало крышу у частного жилого дома (1 кв. метр) и у здания фермы в н.п. Староузмяшево (200 кв. метров). В н.п. Стробикинино ветер частично сорвал кровлю у здания фермы СПК «Базы» (600 кв. метров).

В н.п.Юмашево крышу сорвало у частного сарая (15 кв. метров) и у здания фермы СПК «Базы» (700 кв. метров).

Отмечается, что сейчас рабочие восстанавливают повреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии более 30 населенных пунктов остались без электроэнергии