Могадишо, , 08:28 — REGNUM Число жертв теракта в столице Сомали, городе Могадишо увеличилось до 10 человек. Об этом 1 июня сообщает Al Jazeera.

Теракт произошел недалеко от деревни Лафоле. В результате подрыва автобуса на фугасе погибли 10 человек, 12 человек получили ранения, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна преступная группировка. Жертвы трагедии направлялись на похороны.

Читайте ранее в этом сюжете: Теракт в Сомали: погибли шесть человек