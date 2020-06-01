Красноярск, , 08:13 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали два лесных пожара на площади 86 га — в Богучанском и Кежемском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в краевом минлесхозе.

Уточняется, что причинами возгораний стали грозы.

По состоянию на утро 1 июня в регионе лесных пожаров не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех муниципальных образованиях Красноярского края с 28 апреля действует особый противопожарный режим.

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