Даллас, США, , 08:09 — REGNUM В американском городе Даллас (штат Техас) объявлен режим бедствия из-за уличных протестов. Об этом написал в своем Twitter мэр города Эрик Джонсон, прикрепив соответствующий указ.

«Я издал прокламацию о режиме локального бедствия в Далласе, чтобы помочь городу справиться с преступными грабежами, вандализмом и насилием», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки во многих крупных городах США начались из-за инцидента в Миннеаполисе, когда полицейский в присутствии массы очевидцев задушил при задержании чернокожего мужчину Джорджа Флойда, даже не пытавшегося сопротивляться. Видео произошедшего было заснято очевидцами и опубликовано в соцсетях.

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