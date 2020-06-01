Нур-Султан, , 08:04 — REGNUM Врачи Казахстана за прошедшие сутки обнаружили 450 заражений коронавирусной инфекцией. Об этом информирует пресс-служба минздрава республики.

Сообщается, что общее число инфицированных с учетом суточного прироста составило 11 308 человек.

«Зарегистрировано 450 новых случаев заражения, темп прироста составил 4,1%», — сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что в общей сложности в стране от заболевания COVID-19 вылечились 5404 пациента, а погибли 41.

Как сообщало 31 мая ИА REGNUM, в Казахстане было выявлено 10 858 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5220 пациентов.

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