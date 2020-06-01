Анкара, , 08:09 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» трех террористов в провинции Тунджели, расположенной на востоке страны. Об этом 1 июня сообщил министр внутренних дет страны Сулейман Сойлу на своей странице в Twitter.

По его словам, спецоперация прошла в деревне Овачик при поддержке военно-воздушных сил Турции. К какой организации принадлежали уничтоженные, министр не сообщил.

«Эти выходные стали кошмаром для террористической организации», — отметил на своей странице Сойлу, подчеркнув, что всего за выходные было уничтожено 14 боевиков.

Ввиду того, что в прошедшие выходные СМИ Турции неоднократно рапортовали об убийстве курдских повстанцев на востоке страны, можно предположить, что именно членов Рабочей партии Курдистана убили турецкие силовики в провинции Тунджели.

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