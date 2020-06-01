Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Культовый храм Святого Иоанна, известный как «Церковь президентов», загорелся в нескольких кварталах от Белого дома, сообщает CNN.

В районе расположения церкви в течении дня не стихали протесты, а к вечеру там разгорелись несколько пожаров. Очаг возгорания находился в подвале церкви. На ликвидацию огня прибыла пожарная служба Вашингтона.

Сообщается, что церковь посещали многие руководители США, в том числе президент Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, вызванные жестоким убийством негра протесты против расового насилия и полицейского беспредела прокатились по США. В ряде регионов, в том числе в Вашингтоне, введен режим комендантского часа.