Оттава, , 06:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Канаде выявлено 757 случаев инфицирования коронавирусной инфекции. Об этом говорят данные Минздрава страны.

Сообщается, что с учетом суточного прироста в Канаде коронавирус обнаружили у 90 947 человек.

Также сообщается, что за всё время эпидемии в стране стали жертвами вируса 7295 заразившихся.

Как сообщало 31 мая ИА REGNUM, за минувшие сутки в стране было выявлено 772 случаев заражения коронавирусом.

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