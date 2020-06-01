Оттава, 1 июня 2020, 06:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Канаде выявлено 757 случаев инфицирования коронавирусной инфекции. Об этом говорят данные Минздрава страны.
Сообщается, что с учетом суточного прироста в Канаде коронавирус обнаружили у 90 947 человек.
Также сообщается, что за всё время эпидемии в стране стали жертвами вируса 7295 заразившихся.
Как сообщало 31 мая ИА REGNUM, за минувшие сутки в стране было выявлено 772 случаев заражения коронавирусом.
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