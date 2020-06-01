Орландо, США, , 06:46 — REGNUM Сотрудники полиции города Орландо (США) применили слезоточивый газ против участников беспорядков, возникших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом информирует полиция Орландо на своей странице в Twitter.

«К сожалению, поскольку демонстранты бросают камни, бутылки и строительные принадлежности, полиции пришлось применить слезоточивый газ», — содержится в заявлении полиции.

Как сообщало 30 мая ИА REGNUM, бывшая глава полицейского управления Орландо, конгрессмен Вэл Демингс (соратница Джо Байдена), раскритиковала бывших коллег после ночи беспорядков по всей стране.

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