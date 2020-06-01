Миннеаполис, США, , 06:30 — REGNUM Примерно 150 демонстрантов было задержано полицейскими в американском городе Миннеаполис за нарушение комендантского часа, 31 мая сообщается на странице в Twitter городского департамента общественной безопасности.

Отмечается, что в их число входят как участники беспорядков, так и мирные протестующие.

Как сообщало ИА REGNUM, режим комендантского часа в Миннеаполисе был объявлен 29 мая в связи с беспорядками по случаю гибели чернокожего Джорджа Флойда.

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